Владелец Брайтона предлагает ввести потолок зарплат для футболистов в Европе

Новости спорта:Владелец Брайтона Тони Блум предложил ввести потолок зарплат для футболистов.

Владелец английского футбольного клуба "Брайтон" Тони Блум высказал мнение о необходимости введения потолка зарплат во всех европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса.

Тони Блум, в частности, отметил, что в противном случае зарплаты игроков станут неподъемными для клубов.

"Если это сработает, то потолок надо вводить во всем мире. В Европе — обязательно, хотя сделать это будет очень трудно. Тем не менее, если лиги придут к определенному соглашению и при этом, я уверен, возникнут юридические вопросы, то что-то в регламентах надо будет поменять. В ином случае, зарплаты игроков продолжат расти дальше и станут неподъемными для клубов", - передает слова Блума Livetv.sx.

Напомним, что все еврокубковые и национальные европейские турниры по футболу, кроме чемпионата Беларуси, в настоящее время остановлены из-за пандемии коронавируса.