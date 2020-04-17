Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)
Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Владелец Брайтона предлагает ввести потолок зарплат для футболистов в Европе

Владелец Брайтона предлагает ввести потолок зарплат для футболистов в Европе
16:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Владелец Брайтона Тони Блум предложил ввести потолок зарплат для футболистов.

Владелец английского футбольного клуба "Брайтон" Тони Блум высказал мнение о необходимости введения потолка зарплат во всех европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса.

Тони Блум, в частности, отметил, что в противном случае зарплаты игроков станут неподъемными для клубов.

"Если это сработает, то потолок надо вводить во всем мире. В Европе — обязательно, хотя сделать это будет очень трудно. Тем не менее, если лиги придут к определенному соглашению и при этом, я уверен, возникнут юридические вопросы, то что-то в регламентах надо будет поменять. В ином случае, зарплаты игроков продолжат расти дальше и станут неподъемными для клубов", - передает слова Блума Livetv.sx.

Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)

Напомним, что все еврокубковые и национальные европейские турниры по футболу, кроме чемпионата Беларуси, в настоящее время остановлены из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Брайтон, Новости футбола, Тоні Блум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
04 Филиппов отреагировал на интерес со стороны Динамо
05 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь