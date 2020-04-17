Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)
Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Клубы УПЛ будут иметь две недели после карантина на подготовку к матчам

Клубы УПЛ будут иметь две недели после карантина на подготовку к матчам
17:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УПЛ

Новости спорта:Сроки возобновления футбольного сезона в Украине пока неизвестны.

Все клубы украинской футбольной Премьер-лиги будут иметь две недели после карантина на подготовку к возобновлению чемпионата.

Об этом говорится в письме, которое УПЛ разослала клубам, сообщает Zbirna.com.

"Клубы элитного дивизиона получили очередные разъяснения от УПЛ. В письме напоминается, что в Украине введен карантин до 24 апреля, однако руководители украинского футбола не исключают вариант, при котором ограничения массовых мероприятий будут продлены. Сроки возобновления сезона в нашей стране по-прежнему спрогнозировать невозможно, но УПЛ заверила все клубы, что с момента снятия карантина у них будет не менее двух недель на подготовку к продолжению выступлений на внутренних турнирах", - говорится в сообщении.

Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. 25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
04 Филиппов отреагировал на интерес со стороны Динамо
05 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь