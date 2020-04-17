Клубы УПЛ будут иметь две недели после карантина на подготовку к матчам

Новости спорта:Сроки возобновления футбольного сезона в Украине пока неизвестны.

Все клубы украинской футбольной Премьер-лиги будут иметь две недели после карантина на подготовку к возобновлению чемпионата.

Об этом говорится в письме, которое УПЛ разослала клубам, сообщает Zbirna.com.

"Клубы элитного дивизиона получили очередные разъяснения от УПЛ. В письме напоминается, что в Украине введен карантин до 24 апреля, однако руководители украинского футбола не исключают вариант, при котором ограничения массовых мероприятий будут продлены. Сроки возобновления сезона в нашей стране по-прежнему спрогнозировать невозможно, но УПЛ заверила все клубы, что с момента снятия карантина у них будет не менее двух недель на подготовку к продолжению выступлений на внутренних турнирах", - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. 25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.