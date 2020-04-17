В Барселоне создали список неприкосновенных

Новости спорта:Руководство каталонской "Барселоны" будет чаще включать своих игроков в трансферные сделки.

В ближайшее окно сине-гранатовые готовы расстаться со всеми футболистами, кроме троих — нападающего Лионеля Месси, голкипера Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга, сообщает ESPN.

На этот момент "Барселона" рассматривает варианты с приобретением нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. При этом не исключено, что каталонцы купят обоих игроков.

Действующие чемпионы испанской Примеры хотят усилить также позиции правого и центрального защитников, а также центрального хавбека.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" и "Интер" заинтересованы в нападающем "Барселоны" Антуане Гризманне. Француза могут включить в сделку по продаже Мартинеса или Неймара.