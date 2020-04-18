Звезда Ман Сити предположил, что переболел коронавирусом

Новости спорта:Футболист Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал о самочувствии на карантине.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне заявил, что, может быть, переболел коронавирусом в начале карантинного периода.

По словам футболиста первые две недели самоизоляции он и его семья плохо себя чувствовали.

"Я в порядке. Первые две недели моя семья болела, я тоже по-разному себя чувствовал - то лучше, то хуже, - но сейчас мы все здоровы. Не знаю, был это коронавирус или нет, но сейчас все хорошо.

Первые недели карантина показались странными, потому что я толком не понимал, что происходит. Потом обзавелся беговой дорожкой. Немного плавал, мне повезло, потому что у меня на первом этаже бассейн. Клуб высылает нам программу тренировок. В начале карантина тренеры записали в спортзале видео с упражнениями, которые нам нужно выполнять", - цитирует Де Брейне Sky Sports.