Звезда Динамо рассказал о своем карантине, назвав ТОП-5 лучших фильмов

Новости спорта:Йосип Пиварич рассказал, как он развлекается с детьми во время пандемии коронавируса.

Крайний защитник киевского Динамо Йосип Пиварич рассказал, как он развлекается с детьми во время пандемии коронавируса, из-за которого он вынужден сидеть на самоизоляции.

"У меня двое детей, так что у нас никогда не скучно (смеется). Всегда есть чем заняться. Дочери шесть лет, она готовится к поступлению в школу, сыну - четыре. В этом году им уже исполнится 7 и 5 лет соответственно. Готовимся к школе - учим дочку письму, математике.

Играем с детьми в квартире, даже в футбол. С женой в последнее время смотрим много сериалов. Когда “детское время” заканчивается, и дети ложатся спать, смотрим по две-три серии".

Хорватский футболист продолжил и назвал пятерку своих любимых сериалов.

Топ-5 от хорватского легионера Динамо:

“ Бумажный дом” (La Casa de Papel ).

). “ Побег из тюрьмы ”

” “ Игра престолов ”

” “ Родина ”

” “Скандал”

Напомним, Пиварич высказался касательно загрязненного воздуха в Киеве.