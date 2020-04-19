"Второй главный тренер": Срна рассказал о своей роли в Шахтере

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Помощник главного тренера донецкого Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна рассказал, что является своего рода вторым главным тренером.

"Я являюсь своего рода вторым главным тренером Шахтера, координатором и послом клуба. Это сложная роль, но чувствую себя прекрасно.

Я нахожусь на связи с президентом клуба все время. Если Шахтер проводит хороший матч, это заслуга нас всех.

В первой команде много молодых футболистов. Сейчас все перспективные парни получают необходимое игровое время", - сказал хорват в интервью Сagliarinews24.

Напомним, Дарио Срна пришел в тренерский штаб Шахтера в июне 2019 года, после окончания профессиональной карьеры.