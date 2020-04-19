Барселона "повесила ценник" на Коутиньо

Новости спорта:Клубу нужны деньги на будущие топ-трансферы.

Каталонская Барселона хочет получить за Филиппе Коутиньо около 125 млн евро во время ближайшего трансферного окна, сообщает Goal.com.

По данным источника, каталонский клуб надеется получить необходимые средства на на приобретение форварда Интера Лаутаро Мартинеса и возвращение нападающего ПСЖ Неймара.

Вероятным местом продолжения карьеры игрока, который выступает сейчас на правах аренды за мюнхенскую Баварию, называется Англия.

Бразильский полузащитник перешел в Барселону в 2018 году за 145 млн евро. За испанский клуб провел 76 матчей, забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач.