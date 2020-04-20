В Динамо Брест приняли решение по Хачериди

Пресс-служба Динамо-Брест опровергла информацию о возможном расторжении контракта с украинским защитником Евгением Хачереди из-за его поведения.
"Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет", — заявили в пресс-службе брестчан.
Во время позавчерашнего матча чемпионата Беларуси с Витебском (0:1) Хачериди привез пенальти и получил прямую красную карточку, что стало причиной поражения команды. Он ударил игрока соперника, когда мяч был уже в руках вратаря Динамо-Брест.
Помимо эпизода на поле, уже в подтрибунном помещении Евгений Хачериди пытался ударить главного судью матча с Витебском Сергея Чистова.
Хачериди присоединился к Динамо-Брест в конце октября прошлого года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне защитник провел три матча за Динамо-Брест, не отличившись результативными действиями.
Динамо-Брест идет на 9-й позиции чемпионата Беларуси. В следующем туре 25 апреля команда Хачериди дома примет Шахтер Солигорск Юрия Вернидуба.