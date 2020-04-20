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Криштиану Роналду снова нарушил карантин (Видео)

Криштиану Роналду снова нарушил карантин (Видео)
22:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ранее Роналду грубо нарушал карантин, проводя тренировку на стадионе.

В то время как весь мир находится на карантине, Криштиану Роналду продолжает выставлять напоказ доказательства своего звездного статуса.

В соцсети Instagram появилось видео вечеринки с участием Криштиану, его мамы Долорес Авейру и невесты Джорджины Родригес. Оказалось, что португалец организовал праздник в честь дня рождения своей племянницы.

В Португалии до конца мая действует карантин, и футболист со своей компанией явно его нарушили.

 
 
 
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Este foi o aniversário da minha querida sobrinha família amigos amor e sempre unidos

Публикация от Elma Aveiro (@elma_oficial)

Малиновский рассказал об отношениях с главным тренером Аталанты

Ранее Роналду уже грубо нарушал установленные во время пандемии условия, проводя тренировку на стадионе.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, УЕФА, ФК Реал Мадрид.
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