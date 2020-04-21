Сетьен: Я уверен, что Месси останется в Барселоне

Новости спорта:Кике Сетьен рассказал, при каком условии Лионель Месси может покинуть Барселону.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил вариант того, что капитан его команды Лионель Месси в ближайшем будущем может отправиться за новым вызовом в другой клуб. Испанский специалист убежден, что звездный аргентинец останется в стане "сине-гранатовых".

"Я абсолютно точно уверен, что Месси останется в Барселоне. Если бы Лео не был уверен в том, что мы строим здесь проект, направленный только на победы, он бы, возможно, уже собрал свои вещи и покинул клуб".

"Но Барселона всегда делает ставку на то, чтобы побеждать в каждом матче", — приводит слова 61-летнего тренера Onda Cero.

Напомним, главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что хотел бы, чтобы "сине-гранатовые" одержали победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. После победы Сетьен в шутку отметил, что пошел бы показывать кубок коровам на пастбище.