Один из футбольных чемпионатов Англии будет досрочно завершен

Большинство клубов Национальной лиги Англии выступило за досрочное завершение сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.
Национальная лига — пятый по силе дивизион Англии, в котором выступают преимущественно любительские клубы. Победители национальной лиги получают право участия в лиге 2, низшем профессиональном дивизионе страны.
Руководство лиги решило завершить сезон решением большинства его участников.
Решение о дальнейшей судьбе сезона в других лигах еще не принято. В премьер-лиге рассматривают вариант возобновления тренировок 9 мая и завершения сезона в сжатые сроки летом.