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Президент УЕФА о возможной отмене сезона

Президент УЕФА о возможной отмене сезона
15:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Александер Чеферин не думает, что в апреле уже стоит думать об отмене сезона.

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что и национальные чемпионаты, и еврокубки еще можно доиграть, поэтому не стоит в апреле думать о полной отмене сезона.

"Рано считать, что мы не можем закончить сезон и стоит его полностью отменить. Влияние такого решения будет невероятным. Сейчас нужно ждать, пока мы не сможем играть".

"Мы рассматриваем много разных вариантов, но, конечно, будет сложно, если все это затянется до сентября или октября", - рассказал Чеферин.

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Топ-чемпионаты Европы в основном рассчитывают возобновить сезон в июне-июле.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Александер Чеферин.
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