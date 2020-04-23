В Манчестер Сити обсуждают сокращение зарплат

Новости спорта:Александр Зинченко не исключил, что зарплаты в клубе сократят.

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко подтвердил, что клуб обсуждает с футболистами сокращение зарплат на время кризиса, однако решения пока нет.

"Мы с клубом обсуждали сокращение зарплаты, но пока все в процессе переговоров. Думаю, мы найдем общий язык и клуб примет мудрое решение", - сказал Зинченко.

Ранее АПЛ рекомендовала клубам сократить зарплаты на 30%, но в командах это решается индивидуально. "Арсенал" объявил о сокращении на 12,5%.

Ранее Зинченко рассказал, что Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы.