Экс-звезда Шахтера может перейти в Ливерпуль

Новости спорта:Бразилец Виллиан по завершении сезона может перебраться в стан мерсисайдцев.

Руководство "Ливерпуля" начало переговорный процесс с 31-летним вингером "Челси" Виллианом, который хорошо известен в Украине по выступлениям в "Шахтере", где являлся одной из главных звезд команды Мирчи Луческу.

У Виллиана 30 июня истекает контракт с "синими", а потому в новый клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

Отмечается, что "Ливерпуль" сделал Виллиану "щедрое предложение", и теперь ожидает реакции со стороны бразильца.

Ранее сообщалось, что от подписания Виллиана отказалась "Барселона".