Экс-звезда Шахтера может перейти в Ливерпуль

Руководство "Ливерпуля" начало переговорный процесс с 31-летним вингером "Челси" Виллианом, который хорошо известен в Украине по выступлениям в "Шахтере", где являлся одной из главных звезд команды Мирчи Луческу.
У Виллиана 30 июня истекает контракт с "синими", а потому в новый клуб он сможет перейти на правах свободного агента.
Отмечается, что "Ливерпуль" сделал Виллиану "щедрое предложение", и теперь ожидает реакции со стороны бразильца.
Ранее сообщалось, что от подписания Виллиана отказалась "Барселона".