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Бундеслига готова возобновить матчи уже 9 мая

Бундеслига готова возобновить матчи уже 9 мая
17:53 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Немецкая лига ждет одобрения властей

Бундеслига готова возобновить сезон уже 9 мая. Клубы уже неделю, как возобновили тренировки и еще двух недель будет достаточно, что подготовиться к остатку соревнований.

Генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил Sportbuzzer, что осталось получить лишь разрешения властей.

"Бундеслига будет готова возобновить турнир 9 мая. Но немецкая футбольная лига не принимает решения. Правительство должно принять решение, когда это будет возможно.

Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая – нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал".

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 Также на конец мая сезон планируют возобновить в Австрии и Польше.

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