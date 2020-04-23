Бундеслига готова возобновить матчи уже 9 мая

Новости спорта:Немецкая лига ждет одобрения властей

Бундеслига готова возобновить сезон уже 9 мая. Клубы уже неделю, как возобновили тренировки и еще двух недель будет достаточно, что подготовиться к остатку соревнований.

Генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил Sportbuzzer, что осталось получить лишь разрешения властей.

"Бундеслига будет готова возобновить турнир 9 мая. Но немецкая футбольная лига не принимает решения. Правительство должно принять решение, когда это будет возможно.

Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая – нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал".

Также на конец мая сезон планируют возобновить в Австрии и Польше.