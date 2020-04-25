Английский клубы вклинились в борьбу за Коутиньо

Новости спорта:Барселона готова отпустить бразильца за 75 миллионов евро.

Эвертон и Лестер поборются за трансфер полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо. До конца сезона тот играет за Баварию на правах аренды.

Барселона готова отпустить футболиста за 75 миллионов евро с учетом финансовой ситуации на фоне COVID-19.

Ириски хотят предложить Барселоне вариант с арендой Коутиньо с обязательством его дальнейшего выкупа.

В Лестере бразильца хочет видеть главный тренер Брендан Роджерс, под руководством которого Филиппе хорошо себя зарекомендовал в Ливерпуле.

Ранее Коутиньо также связывали с Тоттенхэмом и Челси, который остается наиболее вероятным претендентом на его подпись.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах Баварии во всех турнирах. В Мюнхене от возможности выкупить его контракт за 120 миллионов евро отказались.