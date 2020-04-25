Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
Бокс во время пандемии: бойцы в масках провели дуэль взглядов (Видео)
Бокс во время пандемии: бойцы в масках провели дуэль взглядов (Видео)
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка

Болельщики Баварии раскупили невероятное количество дизайнерских масок от клуба

Болельщики Баварии раскупили невероятное количество дизайнерских масок от клуба
15:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Клуб сумел распродать защитные маски в первые 24 часа.

Мюнхенская Бавария запустила в продажу медицинские маски, которые выполнены в цвета клуба и с эмблемой.

Однако не прошло и 24 часов, как болельщики команды выкупили более 100 тысяч масок.

Таким образом, некоторые фаны могут ждать свою маску дольше, в связи с большим спросом.

В гонку за Торреса вклинилась Бавария

Все вырученные средства будет направлена в поддержку благотворительной кампании, запущенной Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой во время пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов назвал лучшего тренера в сборной, с которым он работал
02 Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
03 Барселона включила гол Месси Шовковскому в подборку лучших голов со штрафных
04 Головкин отказывается от сентябрьского боя c Саулем Альваресом
05 Уайт предостерег Усика на счет Чисоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь