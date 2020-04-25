Болельщики Баварии раскупили невероятное количество дизайнерских масок от клуба

Новости спорта:Клуб сумел распродать защитные маски в первые 24 часа.

Мюнхенская Бавария запустила в продажу медицинские маски, которые выполнены в цвета клуба и с эмблемой.

Однако не прошло и 24 часов, как болельщики команды выкупили более 100 тысяч масок.

Таким образом, некоторые фаны могут ждать свою маску дольше, в связи с большим спросом.

Ab sofort gibt es für die Fans des #FCBayern ganz besondere Gesichtsmasken. Jede einzelne wurde als Unikat individuell gestaltet und der komplette Gewinn aus dem Verkauf fließt #WeKickCorona zu: https://t.co/gCwv5IDTqE — FC Bayern München (@FCBayern) April 24, 2020

Все вырученные средства будет направлена в поддержку благотворительной кампании, запущенной Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой во время пандемии коронавируса.