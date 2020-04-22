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В гонку за Торреса вклинилась Бавария

В гонку за Торреса вклинилась Бавария
21:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вингер Ферран Торрес имеет большие шансы покинуть Валенсию.

Руководство Баварии намерено в будущее трансферное окно побороться за крайнего полузащитника Валенсии Феррана Торреса, сообщает Tribuna Deportiva.

По данным источника, мюнхенцы нацелены перебить предложения конкурентов, тем самым одержав победу в гонке за перспективного испанского футболиста.

Нынешнее соглашение 20-летнего испанца с "летучими мышами" рассчитано до лета 2021 года, а в его контракте есть пункт о выкупе за 100 миллионов евро. 

Бавария продлила контракт с 19-летним канадцем

Ранее сообщалось, что за Торреса планируют побороться ряд клубов, среди которых Манчестер Сити, Ливерпуль и дортмундская Боруссия.

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ФК Бавария, ФК Валенсия, Футбол, Новости футбола, Ферран Торрес.
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