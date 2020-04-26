Бавария отказала Аллегри

Новости спорта:Массимилиано Аллегри подавал свою кандидатуру.

Бывший главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри подавал свою кандидатуру на пост тренера Баварии. Об этом сообщает Le10sport.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не заинтересовано в Аллегри, однако намерено переманить в Германию Томаса Тухеля, который ныне возглавляет ПСЖ.

В свою очередь, боссы ПСЖ, в случае отъезда Тухеля на родину, могут назначить именно Массимилиано Аллегри на пост нового тренера.

Спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с итальянски коучем во время визита в Катар.

Напомним, ранее Аллегри пообещал вернуться к работе к началу осени.