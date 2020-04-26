Бавария отказала Аллегри

Бывший главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри подавал свою кандидатуру на пост тренера Баварии. Об этом сообщает Le10sport.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба не заинтересовано в Аллегри, однако намерено переманить в Германию Томаса Тухеля, который ныне возглавляет ПСЖ.
В свою очередь, боссы ПСЖ, в случае отъезда Тухеля на родину, могут назначить именно Массимилиано Аллегри на пост нового тренера.
Спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с итальянски коучем во время визита в Катар.
Напомним, ранее Аллегри пообещал вернуться к работе к началу осени.