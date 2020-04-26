Атлетико хочет любой ценой сохранить Рикельме

Атлетико планирует продлить соглашение с полузащитником Родриго Рикельме, информирует издание AS.
"Матрасники" хотят сохранить в команде молодого хавбека и намерены в ближайшее время и начать переговоры по новому контракту
Действующий договор Рикельме с Атлетико рассчитан до июня 2021 года, а его клаусула составляет 30 млн евро.
Рикельме является воспитанником Атлетико, дебютировав в первой команде в сентябре 2019-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков во второй команде "рохибланкос", отличившись семью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Рикельме заинтересован Бетис.