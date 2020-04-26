Чемпионат Мексики завершен, чемпион не определен

Новости спорта:Чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен.

Исполнительный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) объявил о досрочном завершении сезона в местном чемпионате из-за пандемии коронавируса.

Окончательная остановка касается всех футбольных соревнований, проводимых на территории Мексики. Чемпионы определены не будут.

Ранее сообщалось, что высшая лига Мексики в следующие шесть сезонов не будет менять участников — из нее никто не будет вылетать и подниматься из низших дивизионов.

На территории Мексики зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения COVID-19.