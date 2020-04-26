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Чемпионат Мексики завершен, чемпион не определен

Чемпионат Мексики завершен, чемпион не определен
10:44 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен.

Исполнительный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) объявил о досрочном завершении сезона в местном чемпионате из-за пандемии коронавируса.

Окончательная остановка касается всех футбольных соревнований, проводимых на территории Мексики. Чемпионы определены не будут.

Ранее сообщалось, что высшая лига Мексики в следующие шесть сезонов не будет менять участников — из нее никто не будет вылетать и подниматься из низших дивизионов.

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На территории Мексики зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения COVID-19.

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Мексика, Футбол, Новости футбола, Covid-19.
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