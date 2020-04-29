Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года

Коваленко рвется в Европу, Рома следит за игроком Шахтера

Коваленко рвется в Европу, Рома следит за игроком Шахтера
16:27 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Контракт Виктора Коваленко с Горняками заканчивается в 2021 году.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко находится в сфере интересов Ромы.

Спортивный директор римлян Фабио Петрачи следит за хавбеком сборной Украины по просьбе главного тренера Волков Паулу Фонсеки.

Как сообщает Corriere dello Sport, сам Коваленко хочет продолжить карьеру в Европе, поэтому не планирует продлевать контракт с Шахтером. Соглашение Виктора с Горняками рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко забил 2 гола и отдал результативную передачу в 21 матче за Шахтер во всех турнирах.

Накануне Паулу Фонсека заявлял, что хотел бы подписать для Ромы нескольких игроков Шахтера. Португалец хорошо знаком со многими исполнителями дончан после трехлетней работы во главе Горняков.

Коваленко может продолжить карьеру в Турции

На сегодняшний день чемпионаты Украины и Италии пребывают на паузе в связи с пандемией коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
02 Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"
03 Коноплянка: Я специально проиграл Марину - для интриги
04 Фернандиньо: Шахтер никогда не хотел со мной расставаться
05 Экс-первая ракетка мира: В стране ситуация страшная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь