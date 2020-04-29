Коваленко рвется в Европу, Рома следит за игроком Шахтера

Новости спорта:Контракт Виктора Коваленко с Горняками заканчивается в 2021 году.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко находится в сфере интересов Ромы.

Спортивный директор римлян Фабио Петрачи следит за хавбеком сборной Украины по просьбе главного тренера Волков Паулу Фонсеки.

Как сообщает Corriere dello Sport, сам Коваленко хочет продолжить карьеру в Европе, поэтому не планирует продлевать контракт с Шахтером. Соглашение Виктора с Горняками рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко забил 2 гола и отдал результативную передачу в 21 матче за Шахтер во всех турнирах.

Накануне Паулу Фонсека заявлял, что хотел бы подписать для Ромы нескольких игроков Шахтера. Португалец хорошо знаком со многими исполнителями дончан после трехлетней работы во главе Горняков.

На сегодняшний день чемпионаты Украины и Италии пребывают на паузе в связи с пандемией коронавируса.