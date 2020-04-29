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Рома Фонсеки нацелилась на лидера Шахтера

Рома Фонсеки нацелилась на лидера Шахтера
17:10 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Итальянская "Рома" не оставила планов подписать хавбека "Шахтера" Тайсона.

Как сообщает Calciomercato, римляне этим летом снова намерены вступить в переговоры по игроку.

Прошлым летом римский клуб не потянул сумму в 30 млн евро, которую запросил "Шахтер", однако теперь "волки" надеются на лучший исход переговоров.

Римляне надеются, что желание самого Тайсона покинуть донецкий клуб сыграет на понижение цены. Также как и скорое окончание контракта с "горняками", который закончится через год. Именно поэтому в Риме надеются, что "Шахтер" будет более сговорчив, так как летом 2021 будет вынужден отпустить игрока, который намерен сменить клуб, бесплатно.

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Сам 32-летний Тайсон действительно заявлял, что хочет сменить клуб, однако в последнее время все чаще намекал, что хочет вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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