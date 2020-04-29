Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года

ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов

ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов
17:42 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших молодых игроков от ESPN.

ESPN опубликовал рейтинг из лучших молодых футболистов планеты. При выборе игроков учитывались только те, кто не старше 21 года.

Первое место в списке занял форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе. В первой тройке оказались полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 лучших молодых игроков:

Куртуа составил портрет идеального вратаря, упомянув Тер Штегена и Облака

1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция)
2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Германия)
3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
4. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
5. Кай Хаверц ("Байер", Германия)

6. Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды)
7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)
8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия)
9. Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай)
10. Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
02 Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"
03 Коноплянка: Я специально проиграл Марину - для интриги
04 Фернандиньо: Шахтер никогда не хотел со мной расставаться
05 Экс-первая ракетка мира: В стране ситуация страшная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь