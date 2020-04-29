Защитники Динамо попали под прицел итальянских грандов

Новости спорта:Агенты футболистов уже начали свою работу.

Защитники Динамо Виталий Миколенко и Денис Попов находятся в сфере интересов нескольких итальянских клубов, сообщает football24.ua.

Киевский клуб еще не получал официальных предложений, но агенты уже начали работу по возможному трудоустройству двух молодых игроков киевлян.

В апреле уже появлялась информация об интересе к Попову со стороны Милана и Наполи.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 27 матчей за Динамо, отличившись тремя голами. На счету Попова 14 матчей и два забитых мяча.

Чемпионат Украины в конце марта ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.