В Австрии изменили сроки завершения футбольного чемпионата

Новости спорта:АФС согласился на изменение сроков завершения Бундеслиги.

Австрийский футбольный союз принял во внимание предложение клубов местной Бундеслиги и изменил сроки завершения национального чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

Бундеслига будет завершена в период с 30 июня по 31 июля. Местное первенство планировали возобновить в конце мая.

Чемпионат Австрии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На вынужденный перерыв лидером ушел ЛАСК, опережающий Зальцбург на три очка.

В связи с пандемией COVID-19 некоторые европейские чемпионаты (Нидерландов и Франции) были досрочно завершены. УЕФА же планирует завершить текущий сезон до конца августа.