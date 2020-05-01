Молодежная сборная Украины может перенести матчи на ноябрь

Новости спорта:Мартовские матчи украинской "молодежки" могут пройти в ноябре.

В марте нынешнего года молодежная сборная Украины по футболу должна была провести два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (U21) с Мальтой на выезде и Северной Ирландией дома, но эти поединки были перенесены УЕФА из-за пандемии коронавируса.

По предварительному расписанию, матч Мальта - Украина состоится 13 ноября, а игра Украине - Северная Ирландия - 17-го, сообщает прессслужба УАФ.

Исполнительный комитет УЕФА ранее сообщил, что варианты переноса финального турнира Евро-2021 (U21) представят 11 мая. Окончательное же решение по этому вопросу исполкомом примет 27 мая.