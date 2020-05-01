Буяльский: Когда начался карантин, стал смотреть НХЛ

Новости спорта:Игрок «Динамо» кроме футбола интересуется и другими видами спорта.

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о своих предпочтениях в спорте.

«Нравится рыбалка, но только для удовольствия. Есть люди, которые занимаются ею профессионально, а я просто любитель. А в целом, мне нравятся все игровые виды спорта с мячом. В последнее время начал смотреть видео нарезки НХЛ. Раньше это не нравилось, а теперь появился интерес. Зимой собираюсь попробовать себя на коньках с клюшкой.

Когда начался карантин, стал смотреть НХЛ, и мне очень понравилась игра Овечкина, я пересмотрел много нарезок с его участием. Также нравятся единоборства ММА, в частности, яркие бои Конора Макгрегора и Тони Фергюсона, их интересно смотреть.

Я не любитель куда-либо ходить, лучше посидеть дома. Единственное, куда хотелось бы сходить, так это на бой ММА, причем, сидеть в первом ряду, чтобы было хорошо видно», - сказал Буяльский.