Срна: Быстро переключился на то, что я больше не футболист

Новости спорта:После завершения карьеры хорват вернулся в украинский клуб

Дарио Срна считает, что ему повезло сразу после завершения игровой карьеры вернуться в "Шахтер" и получить должность в тренерском штабе Луиша Каштру.

"Это тяжелый период для каждого футболиста: когда заканчивается карьера и ты стоишь перед выбором, что делать дальше. Мне повезло, я сразу получил работу в "Шахтере" – думать было некогда. Быстро переключился на то, что я больше не играю, что я не футболист. Понимал, что клуб многого от меня ждет, потому что приезжает новый главный тренер, который не знаком с футболистами, структурой клуба, не знает местного менталитета и чемпионата. И, конечно, я старался каждый день, каждую минуту давать очень точную и конкретную информацию тренеру".

"Это моя работа. Кто-то может подумать, что она легкая, но это не так. Это непростой труд, но мне моя работа нравится. Мне очень приятно, что я попал в такой тренерский штаб и что мистер Каштру сразу сказал, что хочет видеть меня в команде".

"И вот сегодня мы со всеми ребятами лучшие друзья, делаем свою работу и стараемся показывать на тренировках, в играх качественный хороший футбол, который любят наши болельщики и наш президент клуба", - сказал Срна.