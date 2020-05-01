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Срна: Быстро переключился на то, что я больше не футболист

Срна: Быстро переключился на то, что я больше не футболист
16:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:После завершения карьеры хорват вернулся в украинский клуб

Дарио Срна считает, что ему повезло сразу после завершения игровой карьеры вернуться в "Шахтер" и получить должность в тренерском штабе Луиша Каштру.

"Это тяжелый период для каждого футболиста: когда заканчивается карьера и ты стоишь перед выбором, что делать дальше. Мне повезло, я сразу получил работу в "Шахтере" – думать было некогда. Быстро переключился на то, что я больше не играю, что я не футболист. Понимал, что клуб многого от меня ждет, потому что приезжает новый главный тренер, который не знаком с футболистами, структурой клуба, не знает местного менталитета и чемпионата. И, конечно, я старался каждый день, каждую минуту давать очень точную и конкретную информацию тренеру".

"Это моя работа. Кто-то может подумать, что она легкая, но это не так. Это непростой труд, но мне моя работа нравится. Мне очень приятно, что я попал в такой тренерский штаб и что мистер Каштру сразу сказал, что хочет видеть меня в команде".

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"И вот сегодня мы со всеми ребятами лучшие друзья, делаем свою работу и стараемся показывать на тренировках, в играх качественный хороший футбол, который любят наши болельщики и наш президент клуба", - сказал Срна.

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ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
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