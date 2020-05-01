Шахтер подготовил фильм о Дарио Срна (Видео)

1-го мая 38 лет исполнилось известному в прошлому футболисту Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срне, который сейчас работает в тренерском штабе Луиша Каштру. Клуб подготовил для игрока фильм.