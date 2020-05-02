Аргентинский футболист совершил смертельное ДТП (Видео)

Новости спорта:Родриго Идальго арестован, ему грозит 5 лет лишения свободы

Аргентинський футболист Родриго Идальго стал виновником смертельной аварии. 24-летний футболист пьяным сел за руль своей машины и на большой скорости сбил насмерть 60-летнего мотоциклиста.

Мужчина скончался на месте, а виновника аварии сразу задержали на 120 дней до вынесения приговора. У футболиста есть возможность выйти под залог, но затем ему грозит 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, на Киевщине на автодороге М-03 произошло ДТП с участием автомобиля "скорой", водитель которого имел признаки опьянения и не имел при себе удостоверения водителя.

Как сообщалось ранее, Руководство "львов" из Бирмингема приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.