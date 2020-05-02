Милан хочет продлить Доннарумму на один сезон

Новости спорта:Россонери рискуют бесплатно потерять кипера летом 2021-го.

Милан рассматривает возможность краткосрочного продления контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

Договор итальянца истекает летом 2021 года, и россонери рискуют потерять кипера бесплатно в следующем году.

Стороны могут продлить сотрудничество еще на год. Сам Доннарумма не хочет покидать Сан-Сиро исключительно ради смены клуба.

Воспитанник Милана в нынешнем сезоне пропустил 33 гола в 26 матчах россонери во всех турнирах.

Чемпионат Италии в марте приостановили из-за пандемии COVID-19. Милан ушел на перерыв седьмым в турнирной таблице.