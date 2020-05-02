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Милан хочет продлить Доннарумму на один сезон

Милан хочет продлить Доннарумму на один сезон
10:19 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Россонери рискуют бесплатно потерять кипера летом 2021-го.

Милан рассматривает возможность краткосрочного продления контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

Договор итальянца истекает летом 2021 года, и россонери рискуют потерять кипера бесплатно в следующем году.

Стороны могут продлить сотрудничество еще на год. Сам Доннарумма не хочет покидать Сан-Сиро исключительно ради смены клуба.

Воспитанник Милана в нынешнем сезоне пропустил 33 гола в 26 матчах россонери во всех турнирах.

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Чемпионат Италии в марте приостановили из-за пандемии COVID-19. Милан ушел на перерыв седьмым в турнирной таблице.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Джанлуиджи Доннарумма.
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