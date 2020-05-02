Лиллю сделали 85-миллионное предложение за форварда

Новости спорта:За нигерийского форварда Виктора Осимхена Лилль может получить почти в восемь раз больше, чем заплатил за него менее года назад.

Лилль получил очень заманчивое предложение по поводу трансфера нападающего Виктора Осимхена, составляющего 85 миллионов евро (с учетом бонусов) — сообщил Telefoot.

Твиттер французского телеканала TF1 не владеет информацией о том, какой клуб готов заплатить такую сумму, однако стоит отметить, что 1 августа трансфер нигерийца в Лилль из Шарлеруа стоил французам 12 миллионов евро.

21-летний нападающий национальной сборной Нигерии (9 матчей, 4 гола) выступал за Вольфсбург (14 матчей во всех турнирах, 0 голов), Шарлеруа (36, 20) и Лилль (38, 18).