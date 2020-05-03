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Зинченко заявил, что ему интересно посмотреть на обновленный Ньюкасл

Зинченко заявил, что ему интересно посмотреть на обновленный Ньюкасл
01:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Защитник Манчестер Сити &mdash; о том, если у Ньюкасла таки появится новый владелец.

Александр Зинченко отмечает, что в Премьер-лиге много грандов, но ему было бы интересно посмотреть на обновленный Ньюкасл. 

"Есть ли место в АПЛ для еще одного гранда? Было бы интересно на это посмотреть, хотя и так этих грандов хватает. Борьба за чемпионство и кубок просто нереальная. Темп невероятный — постоянно думаешь о матчах, а они каждый третий день. Поэтому когда появляются такие новости, ты думаешь: "Господи, что шейх сделает с этой командой через три года?" Опять-таки, будет интересно на это посмотреть". 

Также Зинченко прокомментировал возможное назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера "сорок". 

"Назначение Почеттино в Ньюкасл? Много слухов сейчас ходит. Дыма без огня не бывает. Но я отношусь к прессе своеобразно, потому что понимаю, что и как делается. Нужно доверять только фактам", — заявил Зинченко в эфире Футбол 1/2/3.

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Напомним, ранее Александр Зинченко заявил, что среди украинцев Николай Матвиенко мог бы усилить Манчестер Сити.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Ньюкасл, Александр Зинченко.
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