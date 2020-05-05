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Какой клуб в Украине чаще всех привлекает молодежь

Какой клуб в Украине чаще всех привлекает молодежь
09:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:«Шахтер» занимает пятое место в рейтинге, «Динамо» - седьмое.

«Карпаты» чаще всех в УПЛ используют игроков U-21 по данным CIES Football Observatory.

Футболисты львовян не старше 21 года получили 30,2% игрового времени по ходу сезона. «Шахтер» занимает пятое место в рейтинге с 23,4%, «Динамо» - седьмое с 19,1%.

В пяти ведущих лигах Европы больше всех молодых футболистов на матчи ставили «Лилль» (32,1%), «Норвич» (24,2%), дортмундская «Боруссия» (22,3%), «Дженоа» ( 19,2%), «Реал» (13,1%) - они лидеры своих лиг по этому показателю.

Рейтинг клубов УПЛ по использованию игроков U-21:

1. «Карпаты» - 30,2%

2. «Мариуполь» - 26,3%

3. «Днепр-1» - 25,7%

4. «Ворскла» - 23,5%

5. «Шахтер» - 23,4%

6. «Заря» - 22,2%

7. «Динамо» - 19,1%.

В УПЛ планируют возобновить сезон 30 мая и завершить его 24 июля. Подобный проект разослали клубам УПЛ для рассмотрения.

Сборная победителей Лиги чемпионов

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины лидирует «Шахтер». Его преимущество над «Зарей», идущей на втором месте, составляет 13 очков. «Динамо» на третьей позиции, уступая луганчанам по личным встречам.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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