Партнер Ярмоленко отказывается играть без вакцины от коронавируса

Аргентинский хавбек лондонского Вест Хэма Мануэль Лансини отметил, что продолжить текущую английскую Премьер-лигу невозможно из-за коронавируса.
"Возобновить АПЛ пока нет вакцины, которая может нас защитить? Я считаю, что это безумие.
Если вы спросите меня, хочу ли я играть, то ответ очевиден. Однако в данный момент главное - здоровье людей. Я бы не стал начинать выступать сейчас", - приводит его слова Closs Continental..
Ранее другой хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко доказал, что находится в отличных кондициях на карантине.