Партнер Ярмоленко отказывается играть без вакцины от коронавируса

Новости спорта:Тем не менее, Лансини все равно хочет продолжать играть.

Аргентинский хавбек лондонского Вест Хэма Мануэль Лансини отметил, что продолжить текущую английскую Премьер-лигу невозможно из-за коронавируса.

"Возобновить АПЛ пока нет вакцины, которая может нас защитить? Я считаю, что это безумие.

Если вы спросите меня, хочу ли я играть, то ответ очевиден. Однако в данный момент главное - здоровье людей. Я бы не стал начинать выступать сейчас", - приводит его слова Closs Continental..

Ранее другой хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко доказал, что находится в отличных кондициях на карантине.