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Партнер Ярмоленко отказывается играть без вакцины от коронавируса

Партнер Ярмоленко отказывается играть без вакцины от коронавируса
13:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тем не менее, Лансини все равно хочет продолжать играть.

Аргентинский хавбек лондонского Вест Хэма Мануэль Лансини отметил, что продолжить текущую английскую Премьер-лигу невозможно из-за коронавируса.

"Возобновить АПЛ пока нет вакцины, которая может нас защитить? Я считаю, что это безумие.

Если вы спросите меня, хочу ли я играть, то ответ очевиден. Однако в данный момент главное - здоровье людей. Я бы не стал начинать выступать сейчас", - приводит его слова Closs Continental..

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Ранее другой хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко доказал, что находится в отличных кондициях на карантине.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Коронавирус, Мануэль Лансини.
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