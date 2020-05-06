Известный футболист во второй раз стал отцом

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски опубликовал новую фотографию. 31-летний футболист сообщил, что в очередной раз стал отцом.
"Привет, малыш! Добро пожаловать в мир, Лора! Молодец, мамочка", — подписал фото с новорожденной дочерью форвард.
Напомним, что женой Левандовски является профессиональная каратистка Анна. 4 мая 2017 года у пары родилась дочь Клара.
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У Роберта Левандовски родилась вторая дочь! Наши поздравления
В сезоне-2019/20 польский футболист провел 33 матча, забил 39 голов и сделал 5 результативных передач.