Известный футболист во второй раз стал отцом

Новости спорта:У футболиста сборной Польши родилась дочь.

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски опубликовал новую фотографию. 31-летний футболист сообщил, что в очередной раз стал отцом.

"Привет, малыш! Добро пожаловать в мир, Лора! Молодец, мамочка", — подписал фото с новорожденной дочерью форвард.

Напомним, что женой Левандовски является профессиональная каратистка Анна. 4 мая 2017 года у пары родилась дочь Клара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram У Роберта Левандовски родилась вторая дочь! Наши поздравления Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 6 Май 2020 в 5:02 PDT

В сезоне-2019/20 польский футболист провел 33 матча, забил 39 голов и сделал 5 результативных передач.