Футболистам АПЛ запретят плеваться и совместно праздновать голы

Новости спорта:Также ограничат обмен футболками и групповое использование бутылок.

Футболистам английской Премьер-лиги запретят плеваться и совместно праздновать голы после возобновления матчей.

Также ограничения коснутся обмена футболками и группового использования бутылок для воды во время матчей.

Запреты будут введены с целью нераспространения коронавируса и могут быть активными до 12 месяцев.

АПЛ намерена возобновить тренировки в малых группах с 18 мая.

Последний матч Премьер-лиги был сыгран 9 марта. С 25-очковым отрывом таблицу возглавляет Ливерпуль.

При этом остаток сезона могут отменить, если клубы АПЛ не согласятся доиграть чемпионат на нейтральных полях после его возобновления.