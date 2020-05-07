Футболистам АПЛ запретят плеваться и совместно праздновать голы

Футболистам английской Премьер-лиги запретят плеваться и совместно праздновать голы после возобновления матчей.
Также ограничения коснутся обмена футболками и группового использования бутылок для воды во время матчей.
Запреты будут введены с целью нераспространения коронавируса и могут быть активными до 12 месяцев.
АПЛ намерена возобновить тренировки в малых группах с 18 мая.
Последний матч Премьер-лиги был сыгран 9 марта. С 25-очковым отрывом таблицу возглавляет Ливерпуль.
При этом остаток сезона могут отменить, если клубы АПЛ не согласятся доиграть чемпионат на нейтральных полях после его возобновления.