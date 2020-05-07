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Футболистам АПЛ запретят плеваться и совместно праздновать голы

Футболистам АПЛ запретят плеваться и совместно праздновать голы
10:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Также ограничат обмен футболками и групповое использование бутылок.

Футболистам английской Премьер-лиги запретят плеваться и совместно праздновать голы после возобновления матчей.

Также ограничения коснутся обмена футболками и группового использования бутылок для воды во время матчей.

Запреты будут введены с целью нераспространения коронавируса и могут быть активными до 12 месяцев.

АПЛ намерена возобновить тренировки в малых группах с 18 мая.

Последний матч Премьер-лиги был сыгран 9 марта. С 25-очковым отрывом таблицу возглавляет Ливерпуль.

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При этом остаток сезона могут отменить, если клубы АПЛ не согласятся доиграть чемпионат на нейтральных полях после его возобновления.

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АПЛ, Новости спорта, Чемпионат Англии.
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