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Беседин: Буду ли я играть в большой футбол? Должен

Беседин: Буду ли я играть в большой футбол? Должен
13:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Динамо – о возвращении после дисквалификации.

Нападающий бело-синих и сборной Украины Артем Беседин, отбывающий дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, рассказал о своем возвращении в строй и подготовке.

«Буду ли я играть в большой футбол? Должен. Самое тяжелое в моральном время плане уже позади. Сейчас надо работать, чтобы к тому моменту, когда буду возвращаться, подойти еще сильнее. Перенос Евро? Так случилось, значит, так Богу было лучше», — отметил Беседин в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала «Бомбардир».

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против Мальме (3:4). За нарушение антидопинговых правил он был отстранен на год. Наказание вступило в силу 19 декабря 2019 года.

В нынешнем сезоне Артем принял участие в 23 матчах Динамо, забив 8 голов и отдав результативную передачу.

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В связи с пандемией коронавируса COVID-19 сезоны в большинстве мировых чемпионатов приостановлены на неопределенный срок. Динамо после 23 туров занимает третье место в УПЛ, набрав равное количество очков с Зарей, но уступая по результатам личных встреч.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Артем Беседин.
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