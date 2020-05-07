Ибрагимович после Роналду возвращается в Италию

Новости спорта:Златан Ибрагимович обещает вернуться.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович в конце этой неделе вернется в Италию, где будет вынужден провести две недели на карантине. Напомним, что звезда шведского футбола все это время находился на родине, где поддерживал форму с футболистами "Хаммарбю".

Ибрагимович настаивал, что вернется в Милан только тогда, когда станет известна точная дата возобновления чемпионата Италии. Но, как видно, переменил свое решение.

"Милан" уже сегодня открыл двери своей базы для индивидуальных тренировок футболистов. Что касается Ибрагимовича, то для него такие занятия станут доступны только 24 мая.