Беседин: В Динамо нетехничных игроков нет

Новости спорта:Артем Беседин высказался об уровне подготовки своих одноклубников.

Форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин в интервью Youtube-каналу Бомбардир прокомментировал свою технику, одновременно демонстрируя ее вместе с другим динамовцем Георгием Цитаишвили.

"В Динамо нетехничных игроков нет. То, что говорят? У каждого свое мнение, это такое дело. Что я могу – то я показываю, а прыгать выше головы", - добавил Беседин.

Напомним, что Беседин отбывает дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил. Позже выяснилось, что запрещенный препарат по ошибке ему дал врач команды.