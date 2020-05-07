Интер заинтересован в услугах защитника Баварии Давида Алабы.
Трансфер хочет провести главный тренер Антонио Конте, который был почитателем Алабы еще во время работы во главе Челси.
Сам Алаба предположительно хочет играть в одном из топ-клубов Испании и готов ради этого отказаться от нового соглашения с Баварией. В Мадриде австрийца предположительно ждет главный тренер Реала Зинедин Зидан.
Действующий контракт Алабы с мюнхенским грандом истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Давид забил гол и отдал 2 результативных передачи в 28 матчах Баварии во всех турнирах.