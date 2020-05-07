Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей

Новости спорта:Андрей Шевченко прокомментировал свою работу со сборной Украины.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от работы в сборной с легендой Интера Кристианом Виери в прямом эфире в Instagram.

"Это отличная работа и невероятный опыт. Особенно решающий домашний матч с Португалией. Та победа подарила нам невероятные эмоции.

Почти весь мой тренерский штаб – итальянский, мы провели прекрасную квалификацию. Но кроме результатов, мы показали и хорошую игру, создали в команде прекрасную атмосферу.

Перенос Евро-2020? У нас есть время проанализировать все и провести дополнительную работу.

Мы смогли привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что она может играть наравне с чемпионами", - цитирует Шевченко Calciomercato.

Ранее Александр Зинченко сравнил Андрея Шевченко с Пепом Гвардиолой.