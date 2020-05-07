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Будущее УПЛ решат 15 мая

Будущее УПЛ решат 15 мая
21:50 Сегодня Телеграф sportarena Фото: УПЛ

Новости спорта:Встречу проведут в режиме онлайн.

УПЛ 15 мая проведет онлайн-заседание, на котором обсудят, как доигрывать чемпионат Украины. Также рассмотрят вопрос, будет ли расширение УПЛ с 12 до 14 клубов в следующем сезоне, сообщает ua.tribuna.com.

Как сообщалось, УПЛ совместно с УАФ разрабатывают протокол безопасности для возобновления национального первенства. Рабочая группа примет во внимание рекомендации УЕФА и протоколы Германии и Италии.

Напомним, ряд клубов предложили доиграть оставшиеся матчи верхней шестерки чемпионата в Киеве. Команды нижней шестерки пока еще не определились с местом проведения своих матчей. Приоритетным вариантом считается Львов, альтернативным — Днепр.

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В середине марта Украинская футбольная ассоциация приостановила на неопределенный срок все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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