Будущее УПЛ решат 15 мая

Новости спорта:Встречу проведут в режиме онлайн.

УПЛ 15 мая проведет онлайн-заседание, на котором обсудят, как доигрывать чемпионат Украины. Также рассмотрят вопрос, будет ли расширение УПЛ с 12 до 14 клубов в следующем сезоне, сообщает ua.tribuna.com.

Как сообщалось, УПЛ совместно с УАФ разрабатывают протокол безопасности для возобновления национального первенства. Рабочая группа примет во внимание рекомендации УЕФА и протоколы Германии и Италии.

Напомним, ряд клубов предложили доиграть оставшиеся матчи верхней шестерки чемпионата в Киеве. Команды нижней шестерки пока еще не определились с местом проведения своих матчей. Приоритетным вариантом считается Львов, альтернативным — Днепр.

В середине марта Украинская футбольная ассоциация приостановила на неопределенный срок все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса.