В Гибралтаре признали футбольный сезон не состоявшимся

Новости спорта:Сезон в футбольном чемпионате Гибралтара признан не состоявшимся из-за коронавируса.

Футбольная ассоциация Гибралтара объявила, что сезон-2019/20 в чемпионате страны признан недействительным. Чемпион определен не будет.

Организация признала, что положение в таблице перед паузой из-за пандемии коронавируса позволяло признать "Европу" в конечном итоге чемпионом, но у "Сент-Джозефса" все еще оставалось достаточно шансов побороться за первое место, поэтому в интересах спортивной честности без завершения оставшихся матчей победитель турнира объявлен не может быть.

Это решение будет сообщено УЕФА вместе с именами трех клубов, представляющих Гибралтар в еврокубках в следующем сезоне.