Сон Хын Мин получил награду в армии

Новости спорта:Игрок Тоттенхэма завершил обязательные военные сборы.

Хавбек Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи. Об этом сообщает Sky Sports.

Южнокорейские СМИ также сообщили, что Сону была вручена награда как одному из пяти лучших учеников группы из 157 человек. Отмечается, что форвард добился отличных результатов в стрельбе.

После базовой подготовки у Сона остаются обязательства по выполнению общественных работ, которые он должен завершить к 2023 году, чтобы выполнить все военные обязанности.

В скором времени футболист Тоттенхэма вернется в Лондон, где возобновит тренировки со своей командой.