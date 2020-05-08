Ушел из жизни 34-летний администратор Зари

Новости спорта:Александру Колеснику было всего 34 года.

Администратор луганской Зари U-21 Александр Колесник умер в возрасте 34 лет.

«Все мы знали Сашу, как отзывчивого человека и прекрасного профессионала. Заря скорбит и выражает искренние соболезнования семье и родственникам Александра», — сказано в заявлении клуба.

Врачи установили, что представитель Зари умер от острой сердечной недостаточности.

В данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса. Заря находится на втором месте турнирной таблицы, опережая Динамо по дополнительным показателям.