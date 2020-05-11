Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны
Игрок Барселоны собрался на Донбасс Арену ради Срны
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика
Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика

Игрок Реала, нарушавший карантин, сломал ногу

Игрок Реала, нарушавший карантин, сломал ногу
09:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сербский форвард «Реала» сломал ногу.

Форвард мадридского «Реала» и национальной сборной Сербии Лука Йович не сможет выйти на поле после рестарта нынешнего сезона чемпионата Испании.

22-летний игрок получил перелом внесуставной пяточной кости правой стопы во время тренировки дома. Медики считают, что на восстановление сербу потребуется не меньше трех месяцев.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Испании форвард забил два гола и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.

Символическая сборная сезона Лиги 1: подробности

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Йовича 40 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Травма, ФК Реал Мадрид, Лука Йович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Редкач об Усике и Ломаченко: Они не из тех, кто живут по всем церковным канонам
02 "Динамо" и "Шахтер" еще не рассчитались за переходы Че Че и Витао
03 Клопп о Джеррарде: Обидно, что он так и не смог поиграть в моей команде
04 Лига 1: кто стал лучшим нападающим чемпионата Франции в XXI веке
05 NAVI сенсационно вылетели из ESL One: Road to Rio по CS:GO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь