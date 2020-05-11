Игрок Реала, нарушавший карантин, сломал ногу

Новости спорта:Сербский форвард «Реала» сломал ногу.

Форвард мадридского «Реала» и национальной сборной Сербии Лука Йович не сможет выйти на поле после рестарта нынешнего сезона чемпионата Испании.

22-летний игрок получил перелом внесуставной пяточной кости правой стопы во время тренировки дома. Медики считают, что на восстановление сербу потребуется не меньше трех месяцев.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Испании форвард забил два гола и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Йовича 40 млн евро.