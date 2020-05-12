Футболист сборной Украины скептически относится к завершению сезона

Новости спорта:Сергей Кривцов скептически высказался по поводу доигрывания всех матчей чемпионата и Кубка страны.

Футбольный защитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергей Кривцов скептически высказался по поводу доигрывания всех матчей чемпионата и Кубка страны.

В эфире телеканала "Футбол 1" игрок заявил, что могут быть отменены поединки за право попадания в Лигу Европы.

"Осталось сыграть 9 туров во второй части сезона, полуфиналы и финал Кубка Украины, а также два игровых дня для плей-офф за выход в Лигу Европы. Получается, должно пройти 13 игровых дней, однако я сомневаюсь, что все игры состоятся. Думаю, что-то нужно будет отменять, и первые кандидаты - это матчи плей-офф за Лигу Европы", - сказал Кривцов.