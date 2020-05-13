Шевченко: Блохин был хорошим мотиватором

Новости спорта:Андрей Шевченко высказался о своем наставнике.

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как сам когда-то представлял цвета "желто-синих". Бывший футболист рассказал о выступлениях за национальную команду под руководством Олега Блохина.

"У меня остались очень хорошие воспоминания от выступлений за сборную Украины под руководством Олега Блохина - великого футболиста и амбициозного человека. Прекрасно помню, как сразу после своего назначения тренер сделал достаточно резонансное на тот момент заявление. Было не суть важно, что мы еще не знали результатов жеребьевки отборочного турнира, а там команда сеялась из четвертой корзины. Подкупала уверенность Олега Владимировича в своих силах и в футболистах. Мне импонировал такой подход с четко поставленной задачей. После стольких неудачных выступлений в плей-офф, когда мы останавливались в шаге от крупных форумов, занять первое место в группе было крайне необходимо. Блохин был хорошим мотиватором. Сборная Украины прошла тогда очень сложный и длинный путь, и у этой сказки был счастливый конец…", - цитирует Шевченко Команда №1.

Ранее тренер рассказал о своем подходе в работе с игроками сборной.