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Шевченко: Блохин был хорошим мотиватором

Шевченко: Блохин был хорошим мотиватором
10:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Шевченко высказался о своем наставнике.

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как сам когда-то представлял цвета "желто-синих". Бывший футболист рассказал о выступлениях за национальную команду под руководством Олега Блохина.

"У меня остались очень хорошие воспоминания от выступлений за сборную Украины под руководством Олега Блохина - великого футболиста и амбициозного человека. Прекрасно помню, как сразу после своего назначения тренер сделал достаточно резонансное на тот момент заявление. Было не суть важно, что мы еще не знали результатов жеребьевки отборочного турнира, а там команда сеялась из четвертой корзины. Подкупала уверенность Олега Владимировича в своих силах и в футболистах. Мне импонировал такой подход с четко поставленной задачей. После стольких неудачных выступлений в плей-офф, когда мы останавливались в шаге от крупных форумов, занять первое место в группе было крайне необходимо. Блохин был хорошим мотиватором. Сборная Украины прошла тогда очень сложный и длинный путь, и у этой сказки был счастливый конец…", - цитирует Шевченко Команда №1.

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Ранее тренер рассказал о своем подходе в работе с игроками сборной.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УАФ.
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